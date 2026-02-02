РИА Новости: мошенники могут рассылать россиянам сообщения с кешбэком за покупки
«В мессенджер приходит сообщение якобы от популярного маркетплейса. Например: „Вы получаете 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля“. Ссылка ведет на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После „входа“ данные аккаунта попадают к мошенникам», — рассказали в пресс-службе.
В феврале мошенники могут писать россиянам в мессенджерах, притворяясь сервисами кешбэка, но ссылки в сообщениях будут фишинговыми. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Отмечается, что жертвами этой схемы становятся активные пользователи онлайн-магазинов.