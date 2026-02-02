Прокурор предложил удалить из зала суда Петину за игнорирование замечаний

Прокурор предложил удалить из зала суда обвиняемую во взятках в 140 миллионов рублей при закупках медизделий бывшую чиновницу Ирину Петину за игнорирование нескольких замечаний судьи. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Советского суда. 2 февраля продолжился допрос фигуранта дела, директора компании «Медгрупп» Дмитрия Печникова, который ранее рассказал, что передавал Ирине Петиной процент с оплаты контрактов через посредника.

Печников перед началом допроса сделал заявление. Он попросил судью снимать однотипные вопросы, заметив, что на прошлых заседаниях он уже отвечал на них. Кроме того, защита Петиной просила разобрать все аукционы, проходящие по делу.

«Там более ста контрактов по аукционам, ваша честь. И даже если мне их назовут, я конкретно пояснить по их поводу ничего не смогу», — сказал Дмитрий Печников.

Когда подсудимая начала задавать вопросы иному лицу [Печников проходит по делу не свидетелем], гособвинитель потребовал сделать замечание Петиной. Она, как заявил прокурор, спрашивала о вещах, которые не имели отношения к обвинению.

Судья сняла вопрос, но замечание не сделала. Вопрос был о том, в какой валюте совершались сделки с иностранными поставщиками.

После прокурор попросил сделать замечание Петиной еще раз за то, что ее вопросы Печникову не имеют отношения к сути предъявленных обвинений. Во второй раз судья сделала замечание подсудимой. Так продолжалось еще пару раз. Гособвинитель отмечал, что из-за однотипных и посторонних вопросов затягивается процесс. Заседаний, где допрашивался Печников, уже четыре.

После очередного такого вопроса прокурор вновь заявил, что на него Печников уже отвечал. Гособвинитель потребовал удалить подсудимую Ирину Петину из зала до последнего слова. Судья сделала очередное замечание подсудимой, напомнив, что если та будет нарушать порядок и игнорировать замечания, ее могут удалить из зала.

После защитник начала перебранку с судьей, возмущаясь требованию прокурора. Адвокат выступила без разрешения, судья на это указала и сделала защите замечание.

Далее у Печникова спросили, каким образом он передавал взятки Каннуникову [посредник для передачи денег, приближенный Грекова]. Тот не смог вспомнить точные даты и места встреч. Лишь сказал, что в 2018—2020 годах передал в общей сложности 30 миллионов, в 2021 году передал 12 миллионов рублей. Это подтверждают личные записи иного лица тех времен.

Лично с подсудимой Печников взятки не обсуждал. Деньги лично ей не передавал. Все происходило через Канунникова, после его звонка. Процент высчитывался с поступившей оплаты поставки медицинских изделий в больницы и поликлиники. Деньги дробились, встреч было много, поэтому вспомнить все Дмитрий Печников не смог.

Как рассказал фигурант дела на допросе, в какой-то момент он даже просил Канунникова снизить процент отката из-за того, что количество поставок сократилось.

«Канунников мне ответил, что вы отказали мне в этом», — пояснил допрашиваемый, обращаясь к Ирине Петиной.

Далее по причине плохого самочувствия Дмитрий Печников попросил перенести допрос.

После решался вопрос о содержании подсудимой Ирины Петиной под стражей. Гособвинитель запросил три месяца СИЗО, защита возражала и требовала для экс-чиновницы домашний арест. В своей речи защитник рассказала, что Петиной в момент предварительного следствия предлагали досудебные соглашения, но та отказалась и вину не признала.

Прокурор настоял на том, что преступления, которые подсудимая совершила, тяжкие, Петина полностью здорова и под домашним арестом может надавить на свидетелей, чтобы те изменили свои показания.

Судья удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести решение по продлению меры пресечения.

Напомним, на прошлом судебном заседании Дмитрию Печникову стало дурно. Тогда ему около часа задавали однотипные вопросы.

Бывший замминистра здравоохранения региона Ирина Петина отрицает вину в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей от поставщиков медицинских изделий. По версии следствия, часть денег передавалась осужденному экс-вице-губернатору региона Игорю Грекову.

