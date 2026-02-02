Прокуратура выявила нарушения на трассе в Рязанской области

Прокуратура Александро-Невского района выявила нарушения требований безопасности дорожного движения на участке федеральной автодороги «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Проверку провели после обращения предпринимателя, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники выехали на место и зафиксировали выбоины, проломы и другие повреждения покрытия, размеры которых превысили допустимые нормы.
По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград» Федерального дорожного агентства. В отношении организации, которая обслуживает дорогу, возбудили дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.