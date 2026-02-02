Polityka: в Польше заявили о планах атаковать Россию издалека
Как сообщило издание, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула представил новую концепцию развития ВС. Отмечается, что в ней «Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека». При этом в публикации Polityka подчеркивается, что реакция Москвы в случае атаки не заставит себя ждать.
В публикации Polityka заявили, что Польша якобы готовится к поражению «ключевых целей» на территории России издалека, передало 2 февраля РИА Новости.
При этом в публикации Polityka подчеркивается, что реакция Москвы в случае атаки не заставит себя ждать.
