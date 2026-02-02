«Почта России» сможет доставить посылки по номеру телефона получателя

Для получения посылки нужно согласиться на доставку по номеру телефона через сайт или приложение «Почты России». Подключение происходит мгновенно, если есть квалифицированная электронная подпись, которую можно оформить через «Госуслуги». Отмечается, что посылка доставляется до востребования, трек-номер появляется автоматически. Забрать её можно в отделении, привязанном к указанному адресу. Услуга бесплатна, оплачиваются только стандартные тарифы на доставку.

«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона получателя, исключая необходимость указывать полный адрес и имя. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании.

«При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате. При отправке из почтового отделения нужно назвать его сотруднику «Почты», — говорится в сообщении.

Для получения посылки нужно согласиться на доставку по номеру телефона через сайт или приложение «Почты России». Подключение происходит мгновенно, если есть квалифицированная электронная подпись, которую можно оформить через «Госуслуги».

Отмечается, что посылка доставляется до востребования, трек-номер появляется автоматически. Забрать её можно в отделении, привязанном к указанному адресу. Услуга бесплатна, оплачиваются только стандартные тарифы на доставку.