Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
489
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 822
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 527
«Почта России» сможет доставить посылки по номеру телефона получателя
«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона получателя, исключая необходимость указывать полный адрес и имя. Об этом «Интерфаксу» сообщили в компании.

«При оформлении онлайн достаточно ввести телефон адресата в международном формате. При отправке из почтового отделения нужно назвать его сотруднику «Почты», — говорится в сообщении.

