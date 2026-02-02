Переговоры РФ, США и Украины состоятся в Абу-Даби 4-5 февраля
4-5 февраля в Абу-Даби пройдет второй раунд переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби», — сказал он журналистам.
