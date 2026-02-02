Перед Малковым отчитались об устранении последствий снегопадов

На заседании рязанского правительства рассказали об устранении последствий снегопада. Это произошло в понедельник, 2 февраля. Как рассказал на заседании министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, в период снегопадов в Рязанской области произошло 191 аварийное отключение электричества.

Как рассказал на заседании министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, в период снегопадов в Рязанской области произошло 191 аварийное отключение электричества. Наибольшее число повреждений пришлось на Клепиковский и Касимовский округа. В Клепиковском были повреждены 65% всех линий электропередач.

По состоянию на 2 февраля ремонтные работы продолжаются на пяти линиях, еще одна отключена в Солотче из-за падения деревьев. На заседании подчеркнули, что энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение до конца суток.

Движение транспорта на региональных трассах из-за непогоды не останавливалось, однако возникали затруднения на дорогах Сараевского, Ухоловского, Сасовского, Кораблинского и Александро-Невского округов. На данный момент сложные участки остаются в Ухоловском и Кораблинском округах — туда направлена дополнительная техника. Расчистить все проезды от снега рассчитывают в течение двух дней.

В Рязани в уборке снега задействованы более 200 единиц техники, сообщил на заседании глава администрации Борис Ясинский. К работам привлечены машины ДБГ, а также подрядных, дорожных и строительных организаций. Тротуары и остановочные пункты чистят от 70 до 100 сотрудников профильных служб. Административно-техническая инспекция выдала 110 предписаний управляющим компаниям об уборке крыш от наледи и сосулек. Губернатор Павел Малков поручил реагировать на сообщения жителей о проблемных участках без промедления. Информация из обращений рязанцев теперь передается в профильные службы дважды в сутки.

Также глава региона отметил необходимость подвести итоги зимнего сезона и оценить работу управляющих компаний.

«По итогам зимнего сезона надо сделать выводы, кто из управляющих компаний с вызовами справляться не может», — сказал он.