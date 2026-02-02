Рязань
Павел Малков поручил разработать проект для создания в муниципалитетах спортплощадок шаговой доступности
В понедельник, 2 февраля, на заседании облправительства губернатор Рязанской области Павел Малков поручил разработать типовой проект спортивной площадки шаговой доступности. По его словам, это систематизирует дальнейшую работу по созданию таких объектов в муниципальных образованиях и позволит стимулировать развитие массового спорта, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Строим в регионе крупные спортивные комплексы, такие как ледовая арена в Скопине, площадки для сдачи нормативов ГТО. Нам нужен стандарт по небольшим спортобъектам, чтобы создавать площадки шаговой доступности в муниципалитетах. Прошу разработать такой проект, его стоимость, согласовать со спортивными организациями. Совместно с главами муниципальных округов нужно определить места размещения этих спортплощадок», — заявил Павел Малков.

Глава региона добавил, что необходимо также продумать вопрос их дальнейшего содержания. Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Виталий Шабанов отметил, что такие площадки пользуются большой популярностью у жителей всех возрастов. В прошлом году в регионе создали пять спортплощадок малой формы, предназначенных, в том числе, для выполнения нормативов ГТО: в поселках Александро-Невский, Ермишь, а также в Михайлове, селе Заборье Рязанского района и поселке Сотницыно Сасовского округа.

Также установлены две специализированные площадки для граждан с ограниченными возможностями здоровья в Рязани: в центре уличного спорта «Под мостом» и в реабилитационном центре «Сосновый бор». В этом году запланировано создание четырех «умных» спортплощадок для игровых видов спорта с уличными тренажерами: в Мемориальном парке и на территории Дворца детского творчества в Рязани, в Спасске-Рязанском и Скопинском округе. Также планируется установить пять спортивных площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО в Старожиловском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском округах и Касимове.