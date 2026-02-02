МЖД: возможны сбои в отоплении электричек из-за морозов

«Из-за сложных метеоусловий и повышенной нагрузки на систему отопления электропоездов в пути следования иногда данное оборудование в отдельных вагонах может выйти из строя. Об этом локомотивная бригада всегда оповещает пассажиров по громкой связи, предлагая пройти в соседние отапливаемые вагоны», — говорится в сообщении. В депо быстро устраняют неисправности. В старых поездах механизм фиксации окон не всегда плотно закрывает их, из-за чего снег может попадать в салон.

