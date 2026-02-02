Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
472
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 800
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 076
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 507
МВД: контроль за техосмотром ужесточат для борьбы с мошенниками
С 1 сентября 2026 года изменятся правила техосмотра автомобилей. Нарушителям запретят выдавать диагностические карты на непрошедшие проверку машины. Также операторам не нужно будет проверять пробег, так как, по мнению МВД, он не влияет на оценку состояния автомобиля.

МВД разработало план для быстрого выявления и пресечения мошенников, торгующих фиктивными техталонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ РФ.

