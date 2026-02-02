МВД: контроль за техосмотром ужесточат для борьбы с мошенниками
МВД разработало план для быстрого выявления и пресечения мошенников, торгующих фиктивными техталонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ РФ.
С 1 сентября 2026 года изменятся правила техосмотра автомобилей. Нарушителям запретят выдавать диагностические карты на непрошедшие проверку машины. Также операторам не нужно будет проверять пробег, так как, по мнению МВД, он не влияет на оценку состояния автомобиля. «Изменения позволят защитить право операторов, соблюдающих законодательство в сфере технического осмотра, на добросовестную конкуренцию, а также права владельцев транспортных средств по проведению технического осмотра в установленном порядке», — говорится в пояснительной записке.