Мурашко: россиян начали обследовать на выявление преждевременного старения

С 2026 года Центры здоровья обследуют граждан для выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и других изменений, способствующих преждевременному старению. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей статье, опубликованной в «Комсомольской правде».

«В центрах здоровья мы ждем людей, которые чувствуют себя здоровыми и хотят и дальше оставаться в таком состоянии», — написал он.

Министр заявил, что центры оснастят необходимым оборудованием и предложат индивидуальные и групповые консультации по здоровому образу жизни и питанию. Изменения направлены на улучшение здоровья населения через доступ к профилактическим мерам.

Ранее правительство утвердило перечень бесплатных обследований для выявления признаков ускоренного старения организма. Исследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия