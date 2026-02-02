«МК»: вдобавок к оценкам за поведение в школах может появиться «журнал конфликтов»

Уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что в школах может появиться «журнал конфликтов» наряду с оценками за поведение. Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти. «со ссылкой на «МК».

