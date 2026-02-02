Медведев сообщил о готовности применить ядерное оружие
«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может», — приводит его слова ТАСС. Верховный главнокомандующий считает, что неподготовленный человек не должен занимать эту должность. Он подчеркнул, что лично участвовал во всех учениях, включая использование ядерного оружия.
Кандидат в президенты ядерной державы должен учитывать возможность применения стратегического оружия. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
