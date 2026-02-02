Магазинный козырёк обвалился на тротуар Первомайского проспекта в Рязани
Конструкция здания, где раньше был магазин одежды, рухнула, потянув за собой кабель. Отмечается, что причины инцидента неясны, но повреждена вывеска «Ю. аксессуары».
На Первомайском проспекте в Рязани обрушился козырёк над входом в нежилое помещение, находящийся в доме № 58. Об этом сообщило издание КП-Рязань.
Конструкция здания, где раньше был магазин одежды, рухнула, потянув за собой кабель.
Отмечается, что причины инцидента неясны, но повреждена вывеска «Ю. аксессуары».
Фото: КП-Рязань.