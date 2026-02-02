Компания «Зеленый сад — мой дом» вывезла 132 «КамАЗа» снега со дворов своих ЖК

Компания «Зеленый сад — мой дом» вывезла 132 «КамАЗа» снега со дворов своих ЖК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что всю прошлую неделю сотрудники управляющей компании боролись с последствиями снегопада. Работы шли с понедельника по субботу. Ежедневно использовалось до 16 единиц техники, одновременно с погрузчиками, грейдерами и самосвалами во дворах трудились несколько десятков сотрудников УЖК.

Всего за это время насчитали 132 «КамАЗа» вывезенного снега.

УЖК «Зеленый сад — мой дом» продолжает убирать дворы. Как работают сотрудники, смотрите на видео.