Каждый второй житель Рязанской области выбрал собеседования офлайн — опрос

Жители Рязанской области и ЦФО чаще выбирают личное общение с потенциальным работодателем, несмотря на рост цифровых сервисов. Исследование HeadHunter показало, что 53% соискателей предпочитают очный формат уже при первом знакомстве с компанией. На этапе собеседования с руководителем этот показатель вырос до 54%.

При первичном контакте почти так же популярны телефонные переговоры — их назвали удобными 48% опрошенных. Переписку в мессенджерах выбрали 47%, чаты на сайтах вакансий — 40%. Онлайн-встречи по видеосвязи используют реже — 32%.

Очные встречи особенно ценят специалисты по управлению персоналом — 66%. В IT-сфере кандидаты чаще выбирают онлайн-форматы: мессенджеры предпочли 52%, чаты — 41%, личные встречи — только 29%.

Формат общения зависит и от должности. Личные встречи чаще выбирают директора и управляющие — 60%, руководители подразделений — 57% и линейные сотрудники — 56%. Среди стажеров очный контакт оказался менее востребован — 35%.