Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области. В начале заседания Павел Малков напомнил, что решением президента РФ В. В. Путина 2026 год стал Годом единства народов России. Официальный старт будет дан в Москве, в Национальном Центре «Россия». Состоится марафон «Россия — семья семей», в котором примет участие делегация региона.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.

В начале заседания Павел Малков напомнил, что решением президента РФ В. В. Путина 2026 год стал Годом единства народов России. Официальный старт будет дан в Москве, в Национальном Центре «Россия». Состоится марафон «Россия — семья семей», в котором примет участие делегация региона.

«И в целом в течение года Рязанская область должна быть в числе самых активных участников. Всем ведомствам прошу это в работе учесть. Мероприятия должны проходить ярко, интересно, в разных форматах, с хорошим тематическим наполнением, вовлекать как можно больше людей», — сказал глава региона.

Губернатор также отметил активное развитие волонтерского движения по самым разным направлениям работы.

«В приоритете сегодня, конечно, помощь СВО, бойцам, их семьям, жителям приграничных территорий. Уже три года работает Рязанский волонтерский центр „Единой России“, там постоянно собирают гуманитарные грузы и отправляют в зону спецоперации. Наши добровольцы работают в военных госпиталях, больницах. На прошлой неделе из Рязани в Курский военный госпиталь уехала новая группа волонтеров», — сказал Павел Малков.

Он подчеркнул, что труд рязанских волонтеров всегда будет поддерживаться, и поручил уделить особое внимание развитию опыта межрегионального сотрудничества в сборе гуманитарных грузов.

«Прошу собрать такие предложения, в том числе от волонтеров. В дальнейших планах их нужно учесть», — добавил глава региона.

В рамках заседания губернатор заслушал отчеты о ликвидации последствий снежного циклона на региональных автодорогах, ситуации в ЖКХ, а также о ходе уборки общественных территорий города Рязани. По поручению главы региона все дорожные и коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы.

Министр транспорта и автодорог Антонина Черских отметила, что сейчас продолжается расчистка снежных заносов на ряде участков трасс в Ухоловском и Кораблинском округах, в ближайшие два дня эта работа будет проведена, привлечены ресурсы местных сельхозпредприятий.

По словам Артема Уворвихвоста, на прошлой неделе было зафиксировано порядка 191 аварийного отключения электроэнергии в муниципалитетах. Наибольший ущерб от непогоды — в Клепиковском и Касимовском округах, в них на поврежденных участках линий работало более 30 бригад специалистов «Рязаньэнерго» с техникой. Ситуация на контроле министерства ТЭК и ЖКХ области, в течение дня электроснабжение на оставшихся пяти линиях будет восстановлено. Отопительный сезон продолжается в плановом режиме.

В Рязани уборка улиц организована в круглосуточном режиме с привлечением более 200 единиц муниципальной спецтехники, ресурсов 4 подрядных организаций, строительных, дорожных компаний. Повышенное внимание уделяется расчистке подходов к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, в этих работах задействовано 70-100 человек. Ведется проверка качества содержания кровли зданий, на прошлой неделе комиссией было выдано 110 уведомлений о необходимости уборки наледи. Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что совместно с Госжилинспекцией области продолжается контроль деятельности управляющих компаний.

По поручению губернатора Павла Малкова в Шацком округе активизирована работа по капремонту социальных учреждений. Так, в этом году обновят два здания детской школы искусств: художественное и музыкальное отделение. В рамках нацпроекта «Семья» предусмотрены средства на общую сумму более 14,4 млн рублей.

Глава округа Алексей Яныкин добавил, что сдать объекты планируется к началу нового учебного года, на месяц раньше указанных в контракте сроков. Также по нацпроекту «Семья» будет модернизирована межпоселенческая библиотека. Кроме того, в 4 школах округа намечен ремонт кабинетов технологий, в Шацком детском саду № 1 заменят оконные блоки.

В ходе рассмотрения обращений граждан из соцсетей руководитель минтранса региона Антонина Черских сообщила, что в 2026 году отремонтируют 15,7 км региональной автодороги от Ряжска в сторону Ухолово, в том числе наиболее проблемный участок в районе села Кензино. Кроме замены дорожного покрытия укрепят обочины и заменят 6 автопавильонов. Глава администрации Рязани Борис Ясинский доложил о том, что весной на площади Попова будет реорганизовано дорожное движение с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта и упорядочить парковку автомобилей.

На заседании был одобрен законопроект, касающийся поддержки многодетных семей. Так, предложено отменить критерий нуждаемости на оплату ЖКУ для семей, воспитывающих 9 и более детей, а также расширить возможности использования регионального материнского капитала, дополнив правом на оплату услуг няни. Распределены средства бюджетной поддержки в размере 626 млн рублей шести муниципальным округам для реализации в 2026 году проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.