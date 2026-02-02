Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
-19°
Втр, 03
-15°
Срд, 04
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.20 / 77.10 02/02 18:25
Нал. EUR 91.11 / 92.00 02/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
489
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 822
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 085
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 527
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума пересмотрит ограничения на банковские операции граждан
Госдума скорректирует нормы, которые ограничивают использование гражданами собственных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Изменения затронут случаи, где меры создают лишние трудности для добросовестных клиентов. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

Госдума скорректирует нормы, которые ограничивают использование гражданами собственных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Изменения затронут случаи, где меры создают лишние трудности для добросовестных клиентов. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

По словам депутата, законодатели пересмотрят принятые ранее решения, если они избыточно ограничили доступ людей к своим деньгам. По его оценке, около 80% таких обращений формируют сами мошенники, чтобы создать негативный фон. При этом примерно 20% жалоб поступают от клиентов, которые реально столкнулись с неудобствами.

Аксаков также посоветовал гражданам заранее связываться с банками при нестандартных операциях и предупреждать о возможных рисковых переводах, чтобы снизить вероятность ограничений.