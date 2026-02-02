Госдума пересмотрит ограничения на банковские операции граждан

Госдума скорректирует нормы, которые ограничивают использование гражданами собственных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Изменения затронут случаи, где меры создают лишние трудности для добросовестных клиентов. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

Госдума скорректирует нормы, которые ограничивают использование гражданами собственных средств в рамках борьбы с мошенничеством. Изменения затронут случаи, где меры создают лишние трудности для добросовестных клиентов. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».

По словам депутата, законодатели пересмотрят принятые ранее решения, если они избыточно ограничили доступ людей к своим деньгам. По его оценке, около 80% таких обращений формируют сами мошенники, чтобы создать негативный фон. При этом примерно 20% жалоб поступают от клиентов, которые реально столкнулись с неудобствами.

Аксаков также посоветовал гражданам заранее связываться с банками при нестандартных операциях и предупреждать о возможных рисковых переводах, чтобы снизить вероятность ограничений.