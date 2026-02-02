Рязань
Детей мигрантов лишат гражданства РФ за отказ родителя встать на воинский учет
Дети, получившие гражданство РФ по желанию нарушителя закона, могут его лишиться. Однако детей, ставших гражданами по праву рождения или имеющих второго родителя-гражданина РФ, не лишат гражданства. Поправки, подготовленные Картаполовым и Пискаревым, уточняют: лишенные гражданства за отказ от воинского учета смогут подать заявление о восстановлении гражданства через три года.

Новая редакция законопроекта о прекращении гражданства РФ включает положение о лишении гражданства детей иностранных граждан, не вставших на воинский учет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

Дети, получившие гражданство РФ по желанию нарушителя закона, могут его лишиться. Однако детей, ставших гражданами по праву рождения или имеющих второго родителя-гражданина РФ, не лишат гражданства.

Поправки, подготовленные Картаполовым и Пискаревым, уточняют: лишенные гражданства за отказ от воинского учета смогут подать заявление о восстановлении гражданства через три года.

Однако президент может сократить этот срок для гуманитарных целей. Также новые граждане обязаны встать на учет в военкомат в течение двух недель или подать заявление через «Госуслуги» за неделю. Решение о неисполнении этой обязанности принимает комиссия, а МВД выносит окончательное решение о прекращении гражданства в течение 30 дней.