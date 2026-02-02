ЦИК: голосования на выборах в 2026 году продлятся три дня

«В единый день голосования 20 сентября текущего года голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября», — рассказал господин Борисов (цитата по «РИА Новости»). Уже в сентябре состоятся выборы в Госдуму и выборы депутатов местных законодательных собраний в 39 субъектах России. В преддверии этих важных событий в регионах уменьшается количество мандатов, распределяемых по пропорциональной системе.

Выборы в России пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом «Коммерсанту» сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

«В единый день голосования 20 сентября текущего года голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября», — рассказал господин Борисов (цитата по «РИА Новости»).

Уже в сентябре состоятся выборы в Госдуму и выборы депутатов местных законодательных собраний в 39 субъектах России. В преддверии этих важных событий в регионах уменьшается количество мандатов, распределяемых по пропорциональной системе.