Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
472
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 800
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 076
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 506
ЦИК: голосования на выборах в 2026 году продлятся три дня
«В единый день голосования 20 сентября текущего года голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября», — рассказал господин Борисов (цитата по «РИА Новости»). Уже в сентябре состоятся выборы в Госдуму и выборы депутатов местных законодательных собраний в 39 субъектах России. В преддверии этих важных событий в регионах уменьшается количество мандатов, распределяемых по пропорциональной системе.

