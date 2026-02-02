Baza: рак груди стал главной онкологией у россиянок
Рак груди стал главной онкологией у россиянок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, рак молочной железы вышел на первое место среди онкологических заболеваний у россиянок и продолжает «молодеть». Сейчас на него приходится примерно каждый пятый случай женской онкологии, а темпы роста опережают общую статистику по раку.
Врачи отмечают, что особенно заметный скачок пришёлся на постковидные годы. Среди возможных причин называют последствия перенесённого Covid-19, гормональные нарушения, проблемы со щитовидной железой и образ жизни. Заболевание всё чаще выявляют у молодых женщин — вплоть до 20-летних, при этом в группе повышенного риска оказываются курящие, в том числе вейпов.