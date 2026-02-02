Бастрыкин поручил возбудить дело из-за коммунальной аварии в Рязанской области
По словам местных жителей, из-за аварий на коммунальных сетях уже две недели нет воды и отопления, температура в домах не соответствует нормам. Службы не ремонтировали оборудование. В итоге Бастрыкин поручил Васильеву возбудить уголовное дело и доложить о расследовании.
Жители деревни Викулово Рязанской области записали видеообращение к Председателю Следственного комитета России А. И. Бастрыкину, в котором пожаловались на проблемы с электроснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
