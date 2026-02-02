92-летний рязанец едва не умер по пути на концерт

Мужчина в сопровождении подруги собирался на концерт. Когда рязанец стоял на остановке и ждал общественный транспорт, у него резко ухудшилось самочувствие, речь нарушилась. Знакомая вызвала скорую. В ОКБ выяснилось, у мужчины случился инсульт. Ему провели процедуру тромболизиса (растворили опасные тромбы в кровеносных сосудах. — прим. ред.). Как отметили врачи, с момента появления симптомов до прибытия в больницу прошло менее двух часов. Благодаря этому удалось спасти пациента без серьезных последствий для здоровья. После курса реабилитации рязанца в удовлетворительном состоянии выписали.

Фото: ОКБ.