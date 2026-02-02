17 вспышек уровня M и выше зафиксировали на Солнце за 1 февраля
17 вспышек уровня M и выше зафиксировали на Солнце за 1 февраля. Об этом сообщает) лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Максимум излучения был зарегистрирован 2 февраля в 02:57 мск. Речь идет вспышке высшего уровня X8.11. По словам экспертов, ее прямое воздействие на планету исключено, а возможность касательного влияния станет понятна позже.
«Область в момент взрыва находилась под углом около 35° от линии Солнце-Земля. Прямые удары по планете с таких позиций точно исключены. По поводу касательных, станет понятно через несколько часов. Сейчас не ясно пока вообще ничего», — говорится в сообщении.