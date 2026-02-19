Жители нескольких населенных пунктов Рязанской области останутся без света

В Кадомском округе отключат электричество 19 февраля. Об этом сообщила райадминистрация. Света не будет с 10:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах: поселок Дарьино, село Котелино, деревня Нижне-Никольск. Отмечается, что отключение является плановым.