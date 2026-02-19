Жителей предупредили о прекращении работы Дворца Олега в Рязанском кремле

Рязанцев предупредили о том, что Дворец Олега в Рязанском кремле с 19 по 24 февраля работать не будет. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Отмечается, что экскурсии по Рязанскому кремлю по-прежнему проводятся.