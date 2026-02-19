«Яндекс» запустит роботакси до конца 2026 года

Компания «Яндекс» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси» в Роспатент. До конца 2026 года планируется запуск до 200 автономных автомобилей: 100 — для такси через приложение Go, 100 — для исследований и улучшения технологий. Эксперты прогнозируют высокий спрос на роботакси в крупных городах. По мнению Полины Давыдовой, директора Ассоциации цифрового транспорта и логистики, автономные автомобили, строго соблюдающие ПДД, смогут исключить человеческий фактор и сделать поездки более безопасными и предсказуемыми.

Компания «Яндекс» сделала важный шаг в развитии своих автономных сервисов, подав 17 февраля заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси» в Роспатент. Об этом пишет издание «Ведомости».

По словам представителя компании, регистрация брендов является частью стратегического плана по внедрению и развитию автономного такси.

В рамках планов «Яндекс» намерен запустить до 200 автономных легковых автомобилей на дорогах Москвы до конца 2026 года. Из них 100 автомобилей будут использоваться для предоставления услуг такси через приложение Go, а остальные 100 — для исследовательских целей и совершенствования технологий.

Эксперты рынка уверены в высоком спросе на услуги роботакси, особенно в крупных городах. Полина Давыдова, директор Ассоциации цифрового транспорта и логистики, отметила, что автомобили, работающие по алгоритмам, строго соблюдающим ПДД, способны исключить человеческий фактор, что должно сделать поездки более предсказуемыми и безопасными.

Фото: Ведомости.