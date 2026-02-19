«Вести-Рязань»: подвалы двух многоквартирных домов затопило канализацией

Как отметили в сюжете, подвал дома № 7 затопило около двух месяцев назад из-за засоренного сточного колодца. Жители пожаловались на вонь, которая из подъездов доходит и до квартир на верхних этажах. В эфире рассказали, что с подобной проблемой столкнулись и жители дома № 5. В здании затопило цокольный этаж, который ранее сдавали в аренду. «Съехали арендаторы, с нас содрали компенсацию за условный месяц аренды. Они не досидели его, потому что их затопило. Пострадало довольно много оборудования и помещение. Арендаторы ковролин расстелили в помещении, он испорчен. Они потребовали с нас за него заплатить компенсацию», — рассказал управляющий объектом Никита Щедринов.

Подвалы двух многоквартирных домов на улице Грибоедова затопило канализационными стоками. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

Как отметили в сюжете, подвал дома № 7 затопило около двух месяцев назад из-за засоренного сточного колодца. Жители пожаловались на вонь, которая из подъездов доходит и до квартир на верхних этажах. В эфире рассказали, что с подобной проблемой столкнулись и жители дома № 5. В здании затопило цокольный этаж, который ранее сдавали в аренду.

«Съехали арендаторы, с нас содрали компенсацию за условный месяц аренды. Они не досидели его, потому что их затопило. Пострадало довольно много оборудования и помещение. Арендаторы ковролин расстелили в помещении, он испорчен. Они потребовали с нас за него заплатить компенсацию», — рассказал управляющий объектом Никита Щедринов.

Жильцы отметили, что резкий неприятный запах опасен, а в домах живут дети и беременные, которые вынуждены дышать таким воздухом.

«Неоднократно обращались и в управляющую компанию, она ссылается на Водоканал. Звонили в Водоканал. Говорят, что забиты ливневки, из-за морозов не могут пробить. Но ситуация становится с каждым днем все хуже, и что с этим делать, мы не знаем. И через „Госуслуги“ обращались, и через администрацию города», — рассказала жительница дома № 5 Валерия Колупаева.

В сюжете уточнили, что стоки откачивают, но насосы в полной мере с ними не справляются. Рязанцы обеспокоены, что если проблема не решится, то вода поднимется до уровня квартир.

Ранее на затопленный подвал из-за прорыва трубы отопления и канализации пожаловались жители дома № 46 на улице Островского.