В Воронеже дорожный знак влетел в салон автобуса, пострадали люди
В Воронеже дорожный знак влетел в салон автобуса. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». В результате несколько пассажиров получили травмы. Отмечается, что сначала инспекторы обвинили в случившемся водителя, который мог потерять управление и врезаться. Позже появилась версия, что знак сорвало порывом ветра.
