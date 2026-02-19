В Воронеже дорожный знак влетел в салон автобуса, пострадали люди

В Воронеже дорожный знак влетел в салон автобуса. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости». В результате несколько пассажиров получили травмы. Отмечается, что сначала инспекторы обвинили в случившемся водителя, который мог потерять управление и врезаться. Позже появилась версия, что знак сорвало порывом ветра.