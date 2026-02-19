В Telegram появилась новая функция, запрещающая пересылать сообщения из личных чатов

Отмечается, что новая функция, запрещающая собеседнику копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов, уже доступна пользователям устройств Apple, установившим тестовую версию приложения Telegram 12.5 через программу бета-тестирования. Разработчики сообщают, что нововведение призвано усилить контроль над личной перепиской и распространяется только на конкретно выбранный диалог, а не все чаты.