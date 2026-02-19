Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 18:25
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
179
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
632
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
813
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В рязанском Роспотребнадзоре объяснили, кому грозит менингит и как от него защититься
Специалисты Роспотребнадзора по Рязанской области предупредили о рисках распространения менингококковой инфекции. В ведомстве напомнили, что болезнь, поражающая оболочки мозга, может развиваться молниеносно и представлять смертельную опасность, если вовремя не принять меры. По словам экспертов, возбудитель инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. Передается она привычным воздушно-капельным путем: заразиться можно не только при чихании или кашле, но и во время обычного разговора, а также через общую посуду.

Специалисты Роспотребнадзора по Рязанской области предупредили о рисках распространения менингококковой инфекции. В ведомстве напомнили, что болезнь, поражающая оболочки мозга, может развиваться молниеносно и представлять смертельную опасность, если вовремя не принять меры.

По словам экспертов, возбудитель инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. Передается она привычным воздушно-капельным путем: заразиться можно не только при чихании или кашле, но и во время обычного разговора, а также через общую посуду.

Отмечается, что столкнуться с инфекцией проще всего там, где много людей. Под удар попадают жители общежитий, новобранцы в воинских частях, а также туристы, планирующие поездки в регионы, где ситуация по менингиту неблагополучна. Разумеется, в зоне риска находятся и те, кто непосредственно контактировал с заболевшим.

Специалисты называют вакцинацию основным и самым надежным методом профилактики. Медики настоятельно рекомендуют сделать прививку призывникам, путешественникам (особенно выезжающим в «эндемичные зоны») и всем, кто общался с инфицированным.

В период, когда высок риск простудных заболеваний, особенно с зимы до весны, специалисты в области эпидемиологии рекомендуют: тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, стараться не посещать людные места.