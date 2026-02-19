В рязанском Роспотребнадзоре объяснили, кому грозит менингит и как от него защититься

Специалисты Роспотребнадзора по Рязанской области предупредили о рисках распространения менингококковой инфекции. В ведомстве напомнили, что болезнь, поражающая оболочки мозга, может развиваться молниеносно и представлять смертельную опасность, если вовремя не принять меры. По словам экспертов, возбудитель инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. Передается она привычным воздушно-капельным путем: заразиться можно не только при чихании или кашле, но и во время обычного разговора, а также через общую посуду.