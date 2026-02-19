В рязанском Роспотребнадзоре объяснили, кому грозит менингит и как от него защититься

Специалисты Роспотребнадзора по Рязанской области предупредили о рисках распространения менингококковой инфекции. В ведомстве напомнили, что болезнь, поражающая оболочки мозга, может развиваться молниеносно и представлять смертельную опасность, если вовремя не принять меры.
По словам экспертов, возбудитель инфекции — бактерия Neisseria meningitidis. Передается она привычным воздушно-капельным путем: заразиться можно не только при чихании или кашле, но и во время обычного разговора, а также через общую посуду.
Отмечается, что столкнуться с инфекцией проще всего там, где много людей. Под удар попадают жители общежитий, новобранцы в воинских частях, а также туристы, планирующие поездки в регионы, где ситуация по менингиту неблагополучна. Разумеется, в зоне риска находятся и те, кто непосредственно контактировал с заболевшим.
Специалисты называют вакцинацию основным и самым надежным методом профилактики. Медики настоятельно рекомендуют сделать прививку призывникам, путешественникам (особенно выезжающим в «эндемичные зоны») и всем, кто общался с инфицированным.
В период, когда высок риск простудных заболеваний, особенно с зимы до весны, специалисты в области эпидемиологии рекомендуют: тщательно мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, стараться не посещать людные места.