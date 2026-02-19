В Рязанской области замело дорогу
Кадры сделаны на трассе в районе села Павелец. «Службы говорят у вас работает техника, где? Вытащил местный житель на тракторе. Пока ехала до Скопина ни одна техника не встретилась», — отметила местная жительница.
