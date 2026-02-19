Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 17:55
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
13 минут назад
41
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области построили более тысячи квартир за январь
В январе 2026 года в Рязанской области построили 1019 квартир общей площадью 75,7 тыс. м². 60% объема жилья введено в городской местности, 40% - в сельской, сообщили в пресс-службе Рязаньстата. За январь 2026 года построили два многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств возведено 306 домов общей площадью 35,4 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 46 домов. 47% новых жилых домов — блочные, 21% - деревянные, 18% - кирпичные.

В январе 2026 года в Рязанской области построили 1019 квартир общей площадью 75,7 тыс. м². 60% объема жилья введено в городской местности, 40% - в сельской, сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

За январь 2026 года построили два многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств возведено 306 домов общей площадью 35,4 тыс. м², на территориях, предназначенных для ведения садоводства, — 46 домов.

47% новых жилых строений — блочные, 21% - деревянные, 18% - кирпичные.

Доля индивидуального домостроения в общем объеме составила 46,8%, что на 29,5% меньше уровня января 2025 года.

По вводу жилья в регионе лидируют: Рязань — 41,9 тыс. м², Рязанский округ — 23,3 тыс. м², Спасский округ — 2,1 тыс. м², Касимовский округ — 1,8 тыс. м².