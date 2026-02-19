В Рязанской области построили более тысячи квартир за январь

В январе 2026 года в Рязанской области построили 1019 квартир общей площадью 75,7 тыс. м². 60% объема жилья введено в городской местности, 40% - в сельской, сообщили в пресс-службе Рязаньстата. За январь 2026 года построили два многоквартирных дома. Населением за счет собственных и заемных средств возведено 306 домов общей площадью 35,4 тыс. м², на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — 46 домов. 47% новых жилых домов — блочные, 21% - деревянные, 18% - кирпичные.

Доля индивидуального домостроения в общем объеме составила 46,8%, что на 29,5% меньше уровня января 2025 года.

По вводу жилья в регионе лидируют: Рязань — 41,9 тыс. м², Рязанский округ — 23,3 тыс. м², Спасский округ — 2,1 тыс. м², Касимовский округ — 1,8 тыс. м².