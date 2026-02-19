В Рязанской области под стражу заключили мужчину, пытавшегося зарезать знакомого

В Михайловском районе ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Мужчина, 1974 года рождения, подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ранее стало известно, что 17 февраля 2026 года во время ссоры с 51-летним потерпевшим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему несколько ножевых ударов. Пострадавший вовремя получил медицинскую помощь и остался жив. Суд решил заключить подозреваемого под стражу. Следствие продолжает работу над делом.

