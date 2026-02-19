В Рязанской области пенсионерка попала под колеса автомобиля
ДТП случилось вечером 18 февраля на 59-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Сапожковском округе., 51-летний водитель «ВАЗ-2115» сбил 60-летнюю местную жительницу. Пенсионерку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
