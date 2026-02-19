В Рязанской области горел автомобиль

18 февраля горел автомобиль в Сасове. Об этом сообщили в сводке МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 09:08. Отмечается, что огнём повреждён двигатель. Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 1 кв. метр.