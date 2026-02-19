В Рязани задержан рецидивист, укравший из книжного магазина конфеты на 8 тысяч

В Рязани полицейские задержали мужчину, который украл все конфеты из книжного магазина в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель магазина сообщил в полицию, что злоумышленник выкрал сладости на сумму более 8 тысяч рублей. Оперативники, опросив работников, установили личность причастного к этому делу. Позже выяснилось, что 45-летний рязанец, ранее судимый за кражи, пришел в торговый центр в состоянии алкогольного опьянения и выбрал конфеты как цель для кражи. Он дождался, когда работники отвлекутся, и быстро заполнил сумку сладостями. После он угощал знакомых украденными конфетами на застольях. Мужчина задержан, теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

В Рязани полицейские задержали мужчину, который украл все конфеты из книжного магазина в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представитель магазина сообщил в полицию, что злоумышленник выкрал сладости на сумму более 8 тысяч рублей.

Оперативники, опросив работников, установили личность причастного к этому делу.

Позже выяснилось, что 45-летний рязанец, ранее судимый за кражи, пришел в торговый центр в состоянии алкогольного опьянения и выбрал конфеты как цель для кражи. Он дождался, когда работники отвлекутся, и быстро заполнил сумку сладостями. После он угощал знакомых украденными конфетами на застольях.

Мужчина задержан, теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы по ч.1 ст. 158 УК РФ.