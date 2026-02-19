В Рязани выступит известная оперная певица Хибла Герзмава

Отмечается, что певица выступил в рамках фестиваля «Владимир Спиваков приглашает». Он пройдет в Рязани с 28 по 30 марта. Хибла Герзмава выступит на закрытии, 30 марта, в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: Рязанская областная филармония.