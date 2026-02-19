В Рязани восстановили подачу электричества

Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС. Напомним, в 11:40 свет пропал на улицах: Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Право-Лыбедская. Отмечается, что в 12:05 специалисты РГРЭС полностью восстановили электроэнергию.