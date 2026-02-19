Рязань
В Рязани работникам предприятия задержали более 35 млн рублей по зарплате
Государственная инспекция труда Рязанской области выявила массовую невыплату заработной платы на одном из предприятий Рязани. Сумма задолженности превысила 35 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная инспекция труда Рязанской области выявила массовую невыплату заработной платы на одном из предприятий Рязани. Сумма задолженности превысила 35 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Внеплановую проверку провели после срабатывания индикатора риска, связанного с банкротством компании, которая занимается производством натуральных, искусственных и синтетических волокон.

Как сообщила руководитель региональной Гострудинспекции З. А. Мирохина, задолженность образовалась за период с ноября 2025 года по январь 2026 года.

«Руководителю предприятия выдано предписание с целью погашения образовавшейся задолженности и установлен контроль за его исполнением. В случае неисполнения предписания в установленный срок будут приняты дополнительные меры инспекторского реагирования», — отметила она.