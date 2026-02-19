Рязань
В Рязани отключили отопление и горячую воду 19 февраля
В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС. Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Горького 37, 37к1, 45, ул. Маяковского 36, ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81; ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21; ул. Радищева 10, 22,22а; ул. Есенина 72/2; и другие.

В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС.

Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • ул. Горького 37, 37к1, 45,
  • ул. Маяковского 36,
  • ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81;
  • ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21;
  • ул. Радищева 10, 22,22а;
  • ул. Есенина 72/2;
  • ул. Фрунзе 18, 25, 27, 29, 32;
  • ул. Введенская 67, 94;
  • ул. Горького 22а, 27;
  • ул. Полонского, 18.
  • Детский сад № 1, 17
  • Школы № 1, 7,
  • Вечерняя школа (Ленина 45а),
  • Музыкальная школа (Ленина, 28), Рязанский педагогический колледж (Горького 49),
  • Женская консультация (Ленина 36), Физкультурный диспансер (Полонского 13б), Детский диагностический центр (Свободы 66).

Отмечается, что также отключение коснется административных зданий по вышеуказанным улицам.

Кроме того, с 9:10 до 16:00 приостановлена подача отопления по адресам:

  • ул. Качевская 30, 32;
  • ул. Поселковая, 1а, 3а, 5а, 5к1,
  • Городская поликлиника № 15.

А с 9:00 до 16:00 тепла не будет по адресам: ул. Советской Армии, 2, 2к1, 4, 4к1, 6, 6к1.