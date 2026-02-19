В Рязани отключили отопление и горячую воду 19 февраля
В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС. Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Горького 37, 37к1, 45, ул. Маяковского 36, ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81; ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21; ул. Радищева 10, 22,22а; ул. Есенина 72/2; и другие.
В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС.
Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
- ул. Горького 37, 37к1, 45,
- ул. Маяковского 36,
- ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81;
- ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21;
- ул. Радищева 10, 22,22а;
- ул. Есенина 72/2;
- ул. Фрунзе 18, 25, 27, 29, 32;
- ул. Введенская 67, 94;
- ул. Горького 22а, 27;
- ул. Полонского, 18.
- Детский сад № 1, 17
- Школы № 1, 7,
- Вечерняя школа (Ленина 45а),
- Музыкальная школа (Ленина, 28), Рязанский педагогический колледж (Горького 49),
- Женская консультация (Ленина 36), Физкультурный диспансер (Полонского 13б), Детский диагностический центр (Свободы 66).
Отмечается, что также отключение коснется административных зданий по вышеуказанным улицам.
Кроме того, с 9:10 до 16:00 приостановлена подача отопления по адресам:
- ул. Качевская 30, 32;
- ул. Поселковая, 1а, 3а, 5а, 5к1,
- Городская поликлиника № 15.
А с 9:00 до 16:00 тепла не будет по адресам: ул. Советской Армии, 2, 2к1, 4, 4к1, 6, 6к1.