В Рязани отключили отопление и горячую воду 19 февраля

В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС. Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Горького 37, 37к1, 45, ул. Маяковского 36, ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81; ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21; ул. Радищева 10, 22,22а; ул. Есенина 72/2; и другие.

В Рязани отключили подачу тепла и горячей воды до вечера из-за аварии на тепломагистрали в районе улицы Радищева, 28. Об этом сообщает МУП РМПТС.

Ресурсов не будет с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

ул. Горького 37, 37к1, 45,

ул. Маяковского 36,

ул. Свободы 50, 52/2, 63/43, 65а, 65, 69, 71, 73, 77, 81;

ул. Ленина 3, 5а, 13а, 19а, 33, 47, 49, 51/21;

ул. Радищева 10, 22,22а;

ул. Есенина 72/2;

ул. Фрунзе 18, 25, 27, 29, 32;

ул. Введенская 67, 94;

ул. Горького 22а, 27;

ул. Полонского, 18.

Детский сад № 1, 17

Школы № 1, 7,

Вечерняя школа (Ленина 45а),

Музыкальная школа (Ленина, 28), Рязанский педагогический колледж (Горького 49),

Женская консультация (Ленина 36), Физкультурный диспансер (Полонского 13б), Детский диагностический центр (Свободы 66).

Отмечается, что также отключение коснется административных зданий по вышеуказанным улицам.

Кроме того, с 9:10 до 16:00 приостановлена подача отопления по адресам:

ул. Качевская 30, 32;

ул. Поселковая, 1а, 3а, 5а, 5к1,

Городская поликлиника № 15.

А с 9:00 до 16:00 тепла не будет по адресам: ул. Советской Армии, 2, 2к1, 4, 4к1, 6, 6к1.