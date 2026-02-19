В Рязани объявили о продаже трехэтажного особняка в центре города за 120 млн

Согласно объявлению, дом площадью 629,8 м² расположен на земельном участке в 10 соток в центре города. Здание 1996 года постройки включает три жилых этажа и цокольный этаж, проходящий под всей площадью дома. В особняке проведено центральное водоснабжение, установлены пластиковые окна с видом на улицу. Владельцы отметили, что объект может использоваться как для проживания, так и для коммерческих целей, в частности, под медицинский центр или офис. Напомним, в Рязани также объявили о продаже таунхауса за 135 миллионов рублей.

Фото взято с сайта «Циан».