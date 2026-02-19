В Рязани легковушка «залетела» на сугроб

По словам очевидцев, ДТП произошло в четверг, 19 февраля, на Куйбышевском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что легковушка заехала на сугроб, предположительно, после столкновения с другим авто. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.