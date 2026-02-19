В Рязани кофейню заливает канализация

Инцидент произошел в кафе на Первомайском проспекте. Отмечается, что кофейню уже девятые сутки заливает канализацией. «С 8 февраля подвал коммерческого помещения в доме № 57 затапливает сточными водами. Обращения в МП «Водоканал и ООО «УО Техрембытсервис» результата не дали — службы лишь временно откачивают воду, после чего потоп продолжается», — рассказала владелица заведения.