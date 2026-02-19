В Ростовской области мужчина подорвал гранату при задержании
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Отмечается, что 45-летний мужчина был в федеральном розыске. Полицейские установили, что он может находиться в селе Николаевка Ростовской области. Его обнаружили в одном из домов. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и подозвал взрывное устройство, предположительно боевую гранату, уточнили в МВД.
Мужчина погиб на месте. Двое полицейских получили травмы. Они доставлены в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным издания
Фото: «Блокнот Ростов-на-Дону».