В Ростовской области мужчина подорвал гранату при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что 45-летний мужчина был в федеральном розыске. Полицейские установили, что он может находиться в селе Николаевка Ростовской области. Его обнаружили в одном из домов. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и подозвал взрывное устройство, предположительно боевую гранату, уточнили в МВД.

Мужчина погиб на месте. Двое полицейских получили травмы. Они доставлены в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным издания «Блокнот Ростов-на-Дону» , мужчина самовольно покинул военную часть и сбежал к возлюбленной. Прятался у нее дома.

Фото: «Блокнот Ростов-на-Дону».