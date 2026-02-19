В России возобновят выпуск автомобилей Volga во втором квартале 2026 года

Старт выпуска современных автомобилей под маркой Volga запланирован на второй квартал 2026 года, сообщили в АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА). На старте бренд предложит три модели: D-SUV, C-SUV и D-седан, пишет RG со ссылкой на представителей компании.

Руководитель ПЛА и бренда Volga Татьяна Фадеева подчеркнула, что новые автомобили будут разрабатываться с оригинальными решениями, особой технической начинкой и повышенным уровнем безопасности, соответствующим международным стандартам.

Возобновление производства осуществляется на базе бывших заводов Toyota и Volkswagen, расположенных в Нижегородской области.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.