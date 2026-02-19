В России призвали закрыть все дельфинарии из-за вреда животным

Общественный деятель Вадим Попов выступил с призывом к закрытию всех дельфинариев в России, аргументируя это тем, что условия содержания наносят непоправимый вред высокоразвитым водным млекопитающим. Об этом пишет издание «Абзац».

Он отметил, что дельфины, обладая сложной социальной структурой, страдают от жизни в ограниченном пространстве, отличном от их естественной среды обитания.

Попов подчеркнул, что у дельфинов часто возникают заболевания, такие как инфекции кожи, глаз и дыхательных путей, которые редко встречаются в дикой природе. Он также добавил, что использование дельфинов для развлечений противоречит этическим нормам и правам животных.

«Давно пора принять решение закрыть все дельфинарии и перестать мучить этих высокоразвитых животных», — заявил Попов.