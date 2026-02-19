В РГУ имени Есенина впервые прошла церемония бракосочетания

Церемония прошла 18 февраля в конференц-зале главного корпуса РГУ на улице Свободы. Илья и Виктория Фокины стали первой парой, которая поженилась в вузе. «Молодоженов пришли поздравить не только одногруппники и родные, но и официальные лица. Проректор по молодежной политике Татьяна Косачева вручила ребятам свидетельство о браке, а начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина пожелала семейного счастья», — говорится в посте.

Фото: Telegram-канал РГУ имени С. А. Есенина.