В РФ создадут цифровую траспортно-логистическую платформу «ГосЛог»

В России создадут цифровую платформу «ГосЛог» для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и госорганов. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение «ГосЛога» — новой службы для объединения цифровых логистических ресурсов и обеспечения единой точки доступа для перевозчиков к разрешительным и сопроводительным документам. Это ускорит и увеличит объемы поставок, а также повысит безопасность грузоперевозок через цифровой контроль движения груза.

В России создадут цифровую платформу «ГосЛог» для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и госорганов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение «ГосЛога» — новой службы для объединения цифровых логистических ресурсов и обеспечения единой точки доступа для перевозчиков к разрешительным и сопроводительным документам. Это ускорит и увеличит объемы поставок, а также повысит безопасность грузоперевозок через цифровой контроль движения груза.