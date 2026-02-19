В Пермском крае школьник напал с ножом на одноклассника

Утром 19 февраля в школе № 1 в Александровске Пермского края ученик седьмого класса ударил ножом одноклассника во время конфликта. Ранения пришлись в область тела и шеи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство несовершеннолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что состояние пострадавшего врачи оценили как тяжёлое. Подростка планируют эвакуировать санавиацией в Березники. По данным регионального минздрава, мальчик находится в стабильном состоянии, ему проводят операцию.

В школах Александровска отменили занятия до 24 февраля. В образовательных учреждениях усилили меры безопасности, в школу направили психологов.

Прокуратура организовала проверку условий обучения и соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила ТАСС, что ранее сигналов о неблагополучии в семье подростка не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

